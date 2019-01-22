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Engelli çocuklar doyasıya eğlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde özel bir iyileştirme merkezi tarafından yapılan organizasyonda engelli çocuklar doyasıya eğlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde özel bir iyileştirme merkezi tarafından yapılan organizasyonda engelli çocuklar doyasıya eğlendi.


Gölbaşı'nda özel bir iyileştirme merkezi tarafından özel bir salonda yapılan eğlence programına 150'si engelli çocuk olmak üzere aileleri ile birlikte yaklaşık 400 kişi müzik eğlence programında bir araya gelerek doyasıya eğlendi.


Programda engelli yaşama işaret eden şiirler duygulandırırken, müzikli dans gösterilerine tüm davetliler eşlik etti. Kimileri sahneye çıkıp oynadı. Engelli çocuklar şarkı söyledi.


Programdan sonra konuşan aileler Gölbaşı'nda etkinlikten duydukları mutluluğu dile getirdi.

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