Engelli dernekleri Vali Aykut Pekmez ile bir araya geldi

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Adıyaman'daki engelli dernek temsilcileri Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Adıyaman'daki engelli dernekleri başkan ve temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, engelli dernekleri başkanları ile bir süre sohbet ederek, engellilerin hafta boyunca Adıyaman'da yaptığı ve yapacağı faaliyet ve etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Engelli derneklerinin toplumsal dayanışmaya ve sosyalleşmeye büyük katkı sağladıklarını belirten Vali Aykut Pekmez, “Engellilerimizin yaşamlarına engel olan engelleri aşmak ve rahat bir hayat sürmelerini sağlamak amacıyla son yıllarda çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bizlerde engelli vatandaşlarımızın her türlü sorunlarıyla yakından ilgileniyor onların rahat bir yaşam sürmeleri elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu hafta vesilesi ile şahsınızda tüm engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını kutluyor, engellilere yönelik hassasiyetin artmasını temenni ediyor, tüm engellilerimize aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.

Engelli derneklerin başkan ve temsilcileri ise, gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Aykut Pekmez'e teşekkür etti.