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Engelli öğrenciler bilim fuarı düzenledi

Adıyaman Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, bilimsel araştırma kültürünü ve bilimsel yaklaşım becerilerini yaparak ve yaşayarak kazanıyor.


Öğrencilerin bilimsel araştırma kültürünü, bilimsel yaklaşım becerilerini yaşayarak ve yaparak kazanması hedeflenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarlarında öğrenciler tasarladıkları projeleri sergiliyor.


Proje kapsamında öğrenciler, iş birliği içerisinde projeleri hazırlıyor. Gerçek hayattaki sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaları ve bulguları yaşayarak öğrenen öğrenciler, ekip ruhu içerisinde projede üzerlerine düşen rolü layıkıyla yerine getiriyor.


Okul öğretmenlerinden Yusuf Zeytin'in koordinatörlüğünü yürüttüğü projede zihinsel ve otistik öğrencilerin yaptığı çalışmalar büyük ilgi gördü. Gerçekleştirilen fuara, Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi Çelik, milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

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