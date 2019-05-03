Engelliler bahar şenliği düzenledi

Bahar Şenliği düzenlendi.

Merkez bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrenciler ve öğrenci aileleri ile çok sayıda kişi katıldı. Bahar şenliğinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, engelli öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onlarla tek tek tokalaştı. Engellilere oldukça büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Kılınç, ellerinden geldiği kadar onların yanında olduklarını ve onların daha rahat edebilmeleri için bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

Adıyamanlı iş adamı Veysel Karani Kuştepe ise, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ve her zaman engellilerin ön planda olmasını gerektiğini söyleyerek programda emeği geçenlere teşekkür etti.