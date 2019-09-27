İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelliler davul zurna eşliğinde yürüdü

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü’nün bu yıl 20.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün bu yıl 20.'sini gerçekleştirdiği “Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz” projesi kortej yürüyüşü ile başladı.


Adıyaman Belediyesi tarafından Mimar Sinan Kültür Parkı'nda yurt içinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 300 engelli ve misafir için düzenlenen öğle yemeğinde ihtiyaç sahibi engellilere 20 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.


Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Samsun ve birçok ilin yanı sıra Azarbaycan, ABD, Meksika, Brezilya, Taıwan, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerden gelen Exchange Değişim Programı öğrencileri, engelliler davul ve zurna eşliğinde yürüdü.


Adıyaman'da şenlik havasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde ‘Çocuk Felcine Son' pankartları açıldı. Yürüyüş esnasında vatandaşlara çocuk felci hastalığı ve mücadelesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşür ve el ilanları da dağıtıldı. Demokrasi Parkı önünde son bulan yürüyüşün ardından engelliler Adıyaman Müzesini, şehrin tarihi ve turistik yerleri ile Perre Antik Kentini gezdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.