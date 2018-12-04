Engelliler doyasıya eğlendi

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, protokol eşleri, çok sayıda engelli ve ailesinin katıldı.

Engellilerle bir araya gelen protokol üyeleri, onlarla sohbet edip, sıkıntılarını dinledi.

Misafirleriyle tek tek ilgilendiği programda yaptığı konuşmada teşriflerinden dolayı tüm engelli ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür eden Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, herkesin bir engelli adayı olduğunu ve engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı sorunların yakından bilinip, ona göre hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda ‘Yeşilçam Müzikleri' konseri gerçekleştirildi. Yeşilçam Filmlerinin müziklerini seslendiren koro üyeleri, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Konser sonunda Vali Aykut Pekmez ile eşi Yeşim Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu, sanatçılara teşekkür ederek hediye ve çiçek takdiminde bulundu.