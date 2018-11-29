Engelliler kan bağışında bulunacak

Adıyaman Beyazay Şube Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan kan bağış kampanyası kapsamında 3 Aralık Dünya Engellileri Gününde engelli vatandaşlar kan bağışı yapacak.

Düzenlenecek olan kan bağış kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Beyazay Şube Başkanı Ayla Pektaş, “Engelliler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Türkiye Beyazay Derneğinin yurt çapındaki şubeleriyle Kızılay'a kan bağışında bulunacaklar. Kurulduğu günden bu yana yurtiçi ve yurtdışı şubeleri ile başta engellilerin eğitimi, istihdamı olmak üzere toplumsal farkındalık çalışmaları yürüten Türkiye Beyazay Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yurt genelinde kan bağışı kampanyası başlatacak. Genel Başkan Nejla Sümer'in 'Kan Vermeye Engel Yok' sloganı ile başlattığımız kampanyamızda yurt genelindeki 80 Şubemizdeki engelli ve engelli yakınlarımız ile toplu kan bağışında bulunacağız. Bu kampanyamızdaki amaç, kan bağışında toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Kan vermenin engel tanımadığını, sağlığı uygun her kesin rahatlıkla kan verebileceğini kamuoyu ile paylaşmaktır. Kızılay'ın verilerine göre ülkemizde her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç var. Her bir kan bağışı üç kişinin hayatını kurtarabilir. Böylesine insani ve ulvi bir olayda engellilerin de desteğinin olması önemlidir” diye konuştu.