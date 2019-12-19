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Engelliler Umre ibadeti için yola çıktı

Adıyaman İl Müftülüğünce engelli düzenlenen Umre ödüllü Kuran’ı Kerim, Hafızlık ve Dini Bilgiler Yarışmasında dereceye girenler kutsal topraklara yolcu edildi.

Adıyaman İl Müftülüğünce engelli düzenlenen Umre ödüllü Kuran'ı Kerim, Hafızlık ve Dini Bilgiler Yarışmasında dereceye girenler kutsal topraklara yolcu edildi.


Adıyaman İl Müftülüğünce görme ve işitme engelli vatandaşların dini bilgilerini geliştirmek, Kur'an'ı Kerim'i okumalarını teşvik etmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla ‘Umre ödüllü Kuran'ı Kerim, Hafızlık ve Dini Bilgiler Yarışması' düzenlendi.


Yarışmaya 12 görme engelli, 4 işitme engelli yarışmacı katıldı. Yarışmaya katılanlardan İşitme Engelli Hüseyin Karakuş, Görme Engelliler Gülsün Şahin ve Hanım Biçer Umre ziyaretini kazandı.


Umre ibadetini yerine getirmek için engelli vatandaşlar Adıyaman Müftülüğü Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Ali Çelik tarafından Adıyaman Havalimanından uğurlandı.

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