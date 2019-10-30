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Engelliler Umre için yarıştı

Adıyaman Müftülüğü tarafından işitme ve görme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, Kuran’ı Kerim’i okumalarını teşvik etmek, inanç esasları ve siyer-i nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla görme engellilere yönelik Umre ödüllü Kuran’ı Kerim, hafızlık ve dini bilgiler yarışması yapıldı.

Adıyaman Müftülüğü tarafından işitme ve görme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, Kuran'ı Kerim'i okumalarını teşvik etmek, inanç esasları ve siyer-i nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla görme engellilere yönelik Umre ödüllü Kuran'ı Kerim, hafızlık ve dini bilgiler yarışması yapıldı.


Adıyaman Müftülüğünde yapılan yarışmaya 12 görme engelli, 4 işitme engelli yarışmacı katıldı. Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın komisyon başkanlığında Müftü Yardımcısı Murat Mirzaoğlu, Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya, Müftülük İl Engelli Koordinatörü Ali Çelik komisyonda yer aldı. Yarışmada görme engellilerde Gülsün Şahin, işitme engellilerde Hüseyin Karakuş birinci olarak Umre ödülüne layık görüldü. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.


Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, toplumun en önemli bir kesimini engelli vatandaşların oluşturduğunu belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı uzun dönem hafızlık yatılı ve yaz Kur'an kurslarının önceki yıllarda eğitim görmüş veya halihazırda bu eğitimi gören yüzde 61 ve üzeri engelli kursiyerlerimize yönelik bu yarışmayı düzenledik. Gönül ister ki yarışmacılarımızın tamamını Umreye gönderelim ancak Diyanet İşleri Başkanlığı imkanlar ölçüsünde ilimize bu yarışmalar için 2 kişilik kontenjan ayrıldı. Bütün yarışmacıları tebrik ediyorum” diye konuştu.

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