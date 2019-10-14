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Engellilere tekerlekli sandalye verildi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ihtiyaç sahibi engellilere hayırsever iş adamlarından gelen tekerlik sandalyeleri takdim etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ihtiyaç sahibi engellilere hayırsever iş adamlarından gelen tekerlik sandalyeleri takdim etti.


Belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Engelli bireylerimizi belediye olarak çok önemsiyoruz. Bizlerden tekerlekli sandalye talepleri oldu, bu taleplerini karşılamak amacıyla hayırsever iş adamlarımızla görüştük bizleri kırmadılar. Özellikle Adıyamanlı hemşerimiz Hasan Taşar beye bu konuda ki duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum. Belediyemize ihtiyacımız kadar tekerlekli sandalye gönderildi. Bizlerde ihtiyaç sahiplerine teslim ettik” diye konuştu.


Engelli vatandaşlar ise her türlü sorunlarında yanlarında olan Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür ettiklerini söyledi.

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