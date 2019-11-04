İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eniştesine kurşun yağdırdı

Adıyaman’da bir kişi sokak ortasında eniştesine 3 el ateş etti.

Adıyaman'da bir kişi sokak ortasında eniştesine 3 el ateş etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Turgut Reis Mahallesi Hacı Mehmet İnan Cami arkasında bulunan 105. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Abdullah Polat'ın yanına gelen Z.F., tabancasıyla ateş etmeye başladı. İlk olarak eniştesi Abdullah Polat'ın bacaklarına ateş eden şahıs, yere düşen Plolat'a ateş etmeye devam etti. Eniştesine 3 el ateş eden Z.F. daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı, vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın vücuduna 1 kurşunun bacağından isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Şüpheli şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.