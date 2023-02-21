İhlas Haber Ajansı

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Enkazdaki demirleri çalan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’daki enkazdan hurda demir çalan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'daki enkazdan hurda demir çalan 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman yolu Kahta girişi istikametinde yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri ve içinde hurda demirlerin yüklü olduğu bir kamyonu durdurdu. Yapılan araştırma sonucunda, hafriyat kamyonuna Adıyaman il merkezindeki enkaz alanlarından izinsiz olarak hurda demir yüklendiği öğrenildi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, hafriyat kamyonunun sürücüsü A.D. ile yanında bulunan F.Ç. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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