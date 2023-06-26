Enkazlarda yeşeren bitkiler umuda büyüyor

6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören Adıyaman'da enkazlarda kabaktan ayçiçeğine, gülden incire kadar bitkiler yetişti.

Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin izleri silinmeye çalışılıyor. Enkazlar bir taraftan temizlenirken, diğer taraftan ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Yıkılan ve enkazı temizlenen binaların yerlerinde şimdi bitkiler yetişiyor. Adıyaman Atatürk Caddesi üzerinde bulunan enkazda filizlenen kabak ürün verirken, Gölbaşı Caddesi üzerindeki enkazda ise onlarca ayçiçeği açtı.

Enkazlarda mısırdan güle, incir fidanından üzüm fidanına kadar birçok ürün yetişti. Enkazlarda birbirinden farklı bitkiler boy göstermeye başladı.

Vatandaşlar, depremde Adıyaman'ın büyük kayıplar yaşadığını, ancak bu enkazlarda çıkan bitkilerin insanlara umudu gösterdiğini ifade etti.