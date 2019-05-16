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Erkan Serttaş Adıyamanlıları coşturdu

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ‘ŞRamehr-i Yaman’da azan Etkinlikleri’ Erkan Serttaş konseriyle devam etti.

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ‘ŞRamehr-i Yaman'da azan Etkinlikleri' Erkan Serttaş konseriyle devam etti.


Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programlarının 10. gününde sahne alan genç müzisyen Erkan Serttaş, eşsiz bir geceye imza attı.


Demokrasi Parkındaki etkinlik alanında gerçekleştirilen program Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü oyuncuları tarafından sahnelenen ‘Hacıvat-Karagöz' oyunuyla başladı. Daha sonra sahneye çıkan Erkan Serttaş söylediği şarkılarla alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Konserin ilerleyen dakikalarında minik bir hayranını sahneye davet ederek birlikte şarkı söyleyen Serttaş'a davetliler söylediği şarkılarda eşlik etti. Konser sonunda sahneye davet edilen Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, genç müzisyene teşekkür ederek, hediye ve plaket takdiminde bulundu.

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