Erkenek Grup İçme Suyu toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Erkenek Grup İçme Suyu Birliğinin seçimden sonra ilk toplantısı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Erkenek Grup İçme Suyu Birliği toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmalardan sonra birlik gündemindeki maddeler görüşüldü. Birlik gündeminde alınan kararlara göre Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Başkanı Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre seçildi. Daha sonra ise Birlik Katip Üyeliği, Birlik Meclis Başkanvekilliği, Birlik Encümen Seçimi yapıldı. Birliğin aidat ücreti ve su tarife ücreti belirlendi. Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Harmanlı Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, Besni Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Baba, Besni Belediyesi Meclis Üyesi Halit Kara, Gölbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Boynueğri, Gölbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Kasım Uçar, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, Suvarlı Belediye Başkanı Mikail Ağır, Yarbaşı Köyü Muhtarı Mehmet Ayvaz, Yukarı Çöplü Köyü Erhan Ölez, Akpınar Köyü muhtarı Rıza Çeçen, Karaburun Köyü Muhtarı Ahmet Aytan, Çataltepe Köyü Muhtarı Hüseyin Bilgili, Ozan Köyü Muhtarı Şerif Erinmez, Çelik Köyü Muhtarı Mürsel Ünal, Aşağı Azaplı Köyü Muhtarı Hüseyin Belen, Yeşilova Köyü muhtarı Mustafa Vakitbilir ve Gölbaşı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Halis Kısakara katıldı.