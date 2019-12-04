İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eroin ve sentetik hap ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre illerden uyuşturucu getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu hap ve eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre illerden uyuşturucu geçirileceği bilgisi alarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında R.A., M.G., ve F.R., isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken yapılan çalışmalar kapsamında 2 adet sentetik ecza hapı ve 75 gram eroin ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.