Erzak dolabında kaçak sigaralar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ö., idaresindeki otomobilde arama yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü çay ve tütün tespit köpeğinin de destek verdiği aramada otomobilin erzak dolabı içerisinde 690 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Yurda kaçak yollarla konulan sigara paketlerine el konulurken H.Ö., isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.