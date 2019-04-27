Esendere Ortaokulu Türkiye 3'sü oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Esendere Ortaokulu, Mersin'de yapılan Yıldız Erkek ve Kız Bocce Türkiye Şampiyonasında 3. oldu.

Mersinde yapılan Yıldız Erkek ve Kız Bocce Türkiye Şampiyonası maçlarında, Esendere Ortaokulu Adıyaman'ı temsil etti. Esendere Ortaokulu Yıldız Kız Bocce takımı çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Esendere Ortaokulu Yıldız Erkek Takımı ise Türkiye 3. oldu.

Başarıların tesadüfi olmadıklarını ve tekrarlamayan başarının başarı olmadığını belirten Okul müdür yardımcısı Ziya Duran, “Bir köy takımı olmamıza rağmen imkansızlıklarla ve her türlü zorluklarla mücadele eden bu takım gerçekten harika işler yapıyor. Geçen yıl da Türkiye 2. si olan takımımız ile gurur duyuyorum. Başarımız tesadüfi değil. Tekrarlamayan başarı, başarı değildir. Spor birlik ve beraberliğe katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz, ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerle tanışıyor, farklı illeri görme ve tanıma fırsatı yakalıyorlar. Bizleri destekleyen bütün yetkililere teşekkür ederim” diye konuştu.