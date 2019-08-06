Esentepe TOKİ Parkına malzeme montajı yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından Esentepe TOKİ'de yapımı tamamlanan parka yeni malzemeler monte edildi.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Esentepe TOKİ Parkı'nda yenileme çalışmaları gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Kısa süre önce yapımı tamamlanan parka kapalı piknik masası montajı yapan ekipler, parktaki çalışmalarını sürdürüyor.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Esentepe TOKİ Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.