Eşi "Seni affettim" deyince atlamaktan vazgeçti

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da eşinden ayrılmak istemediği için çatıya çıkarak intihara kalkışan şahsı, boşanmak üzere olduğu eşi ikna etti.

Olay, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi karşısındaki 5 katlı binada gerçekleşti. Eşinin kendisine boşanma davası açması üzerine M.Y. isimli şahıs, binanın çatısına çıktı. Yaklaşık 2 saat boyunca polis ikna için uğraştı. Olayı gören Mezarlık Cami İmamı Tahir Durmuş da binanın üzerine şahsı ikna etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldı. İkna olmayan ve eşini olay çağıran şahsın eşi E.Y. olay yerine geldi. E.Y., "Davamdan vazgeçiyorum, seni affettim" diyen şahıs intihar girişiminden vazgeçti. Şahıs ambulansa bindirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.