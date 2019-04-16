Eşini dolandırılmaktan son anda kurtardı

Adıyaman'da kendisini savcılık görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların aradığı vatandaş, karısının polisi araması sonucu dolandırılmaktan kurtuldu.

Olay, Adıyaman merkez Yenimahalle Organize Sanayi Yolu Hacı Keleş Cami karşısında meydana geldi. Dolandırıcılar Adem Kaya isimli vatandaşı arayarak, kendilerini Adıyaman Cumhuriyet Savcılığında çalışan görevli olarak tanıttı. Dolandırıcılar, Kaya'ya kimlik bilgilerinin örgütün elinde olduğunu ve bu bilgilerle yasa dışı işler yapıldığını söyledi. Adem Kaya'nın eşi Gülhan Kaya ile de görüşen dolandırıcılar telefonu kapatmamasını istedi ancak Gülhan Kaya durumdan şüphelenerek telefonu kapatıp 155'i aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri Gülhan Kaya ve eşi Adem Kaya ile görüştü. Polislerin geldiği esnada dolandırıcılar Adem Kaya'yı yine arayarak adliyenin önüne gelmesini istedi. Polis, telefon numarasından yola çıkarak dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.