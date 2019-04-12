Eşini keserle öldüren kadın tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde eşini keserle öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gün Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Topkapı köyünde meydana geldi. Dursun Y. isimli (66) kadın üst katta oturan oğlu Ramazan Y.'ye “Baban yatakta kanlar içinde yatıyor” diye haber verdikten sonra olay yerine giden Ramazan Y. babası Şaban Y.'yi (72) yatakta kanlar içinde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Şaban Y.'nin ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi Dursun Y. eşinin kafasına keserle vurduğunu jandarmadaki ifadesinde itiraf etti. Dursun Y. ifadesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle cinayeti işlediğini, eşi yatarken keser ile kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ise ev içerisinde yaptıkları incelemede suç aleti keseri buldu. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan cinayet zanlısı Dursun Y. , Besni'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.