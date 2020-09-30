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Eşiyle kavgalı olan şahıs rastgele ateş etti

Adıyaman’da eşiyle kavga ettiği için rastgele ateş eden şahsı emniyet müdürü ikna etti.

Adıyaman'da eşiyle kavga ettiği için rastgele ateş eden şahsı emniyet müdürü ikna etti.


Olay, Turgut Reis Mahallesi eski Zey Caddesi Adıyaman Valiliği yanında bulunan 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısına çıkan alkollü olduğu öğrenilen M.G.D., elinde kuru sıkı olduğu öğrenilen tabancayla havaya rastgele ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi, 112 Acil Sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen polis ekipleri M.G.D., isimli şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları esnasında itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı. Daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder binanın çatısına çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu esnada şahsın ismi öğrenilemeyen eşi de çatıya çıktı. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in konuşmaları sonrası ikna olan şahıs, elindeki tabancayı bırakarak bulunduğu yerden indi. Eşiyle beraber el ele tutuşarak binadan çıkan şahıs, burada bulunan ekip otosuna bindirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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