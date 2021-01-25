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Eski adliye binasının yıkımı tamamlandı

Adıyaman’da yaklaşık 53 yıl boyunca adliye binası, 7 yıl DSİ binası olarak hizmet veren binanın yıkımı tamamlandı.

Adıyaman'da yaklaşık 53 yıl boyunca adliye binası, 7 yıl DSİ binası olarak hizmet veren binanın yıkımı tamamlandı.


Turgut Reis mahallesi Eski Adıyaman Valiliği yanında bulunan ve 1960'lı yıllarda yapılan eski adliye binası yıkımına geçtiğimiz günlerde başlanılmıştı. Yaklaşık 50 yıl boyunca birçok davaların görülerek karara bağlandığı adliye binası, 2013 yılında taşınmış ve yerine Devlet Su İşleri Adıyaman Şubesi geçici olarak yerleşmişti. Geçtiğimiz aylara kadar hizmet veren bina DSİ'nin de yeni yerine geçmesiyle yıkımına başlanıldı. Yaklaşık 3-4 gündür yapılan çalışmaların ardından bina tamamen yıkıldı.


Binadan geriye kalan molozların kaldırılmasıyla birlikte Adıyaman Belediyesi tarafından altı otopark olan kent meydanı yapılacak.

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