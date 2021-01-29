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Eski Baro Başkanı Yusuf Yetiş hayatını kaybetti

Adıyaman’da 4 dönem Baro Başkanlığını yürüten Av.

Adıyaman'da 4 dönem Baro Başkanlığını yürüten Av. Yusuf Yetiş (74) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


AK Parti 24. Dönem Milletvekili Dr. Murtaza Yetiş'in babası Yusuf Yetiş, İstanbul'da kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman Eski Baro Başkanı Av. Yusuf Yetiş, 1998-2000, 2000-2002, 2002-2004 ve 2008-2010 yılları arasında Adıyaman Baro Başkanlığını yaptı.


Adıyaman'a getirilen Yusuf Yetiş'in cenazesi Yeni Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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