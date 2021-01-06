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Eski belediye başkanının aracı yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gerger eski Belediye Başkanı Zeynel Aslan’ın içerisinde bulunduğu otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger eski Belediye Başkanı Zeynel Aslan'ın içerisinde bulunduğu otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gerger eski Belediye Başkanı Zeynel Aslan'ın içerisinde bulunduğu ve korumalığını yapan B.K., idaresindeki 02 EF 115 plakalı Volkswagen marka otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Sakine Dilek'e (46), çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Sakine Dilek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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