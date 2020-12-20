Eski belediye binasının yıkımına başlanıldı

Kültür varlığı olarak tescillenen Tarihi Oturakçılar Pazarı içerisinde yer alan Tarihi Çarşı Caminin restorasyon projesi kapsamında Adıyaman Belediyesi Meclisinin 5 Aralık 2017 tarihi ve 161 sayılı kararı ile eski belediye binası altında yer alan 71/A, 71/E, 71/F, 71/G, 71/H, 71/I ve 288 Sokak içerisinde bulunan No:1/B, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devrildi. Restorasyon projesi kapsamında devredilen yaklaşık 40 yıl önce Adıyaman Belediye binası olarak kullanılan binada yıkım çalışmalarına başlanıldı. Başlanılan yıkım çalışmalarıyla Tarihi Oturakçılar Pazarında mini bir meydanın kazandırılması ve aynı zaman da Tarihi Çarşı Cami etrafının genişletilmesi amaçlanıyor.