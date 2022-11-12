Hititler'den Cumhuriyet dönemine kadar çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Eski Besni Ören Yeri zamana direniyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinin yaklaşık 2 kilometre güneyinde bulunan Eski Besni'de yaşam süren vatandaşlar, 1956 yılında meydana gelen selden sonra bölgeyi terk etti. 1960'lı yıllara kadar süren göç sonrası Eski Besni boşaltıldı. Eski Besni'deki yapıların taşlarından faydalanan halk, bu taşlar ile şu anki Besni ilçesinde yapılarını inşa etti. Osmanlı kaynaklarında 19'uncu yüzyılda Eski Besni'de 21 han, 23 medrese, 13 cami, 2 kilise ve bu kiliselere bağlı 2 okulun varlığından bahsedilirken, 1 kişinin öldüğü sel felaketinin ardından Bekirbey Hamamı, Meydan Hamamı, Ulu Cami, Kızılcaoba Camii, Tahtaoba Camii ve Kurşunlu Camii'nin bazı bölümleri günümüze kadar geldi. 2005 yılında restore edilen Kurşunlu Camii cuma günleri ve Ramazan aylarında ibadete açılıyor. Bekirbey Hamamı'nda da geçtiğimiz yıllarda başlayan restorasyon çalışması yarım kaldı. Vatandaşlar Eski Besni Ören Yeri'nin turizme kazandırılmasını ve gelecek nesillere bu tarihi yapıların aktarılmasını istiyor.

Eski Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Sucu, Eski Besni'den insanların neden taşınmak zorunda kaldığını şöyle açıkladı:

“Burası ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir ancak Hititlere kadar tarihi uzanmaktadır. Tarihin tüm dönemlerini yaşamıştır. Bu bölgenin yetersiz olması nedeniyle 1933 yılında yeni bölgeye taşınılması yönünde karar alınmış ancak taşınma tam manasıyla gerçekleşmemiş. Ancak 1956'da bir sel felaketi meydana gelmiş. Bir vatandaş sele kapılarak hayatını kaybetmiş. Bu olaydan sonra şehir hızla yeni Besni'ye taşınmaya başlamış” dedi.

Besni Sanayi Sitesi Başkanı Hacı Aslan ise, Eski Besni Ören Yeri'nin turizme kazandırılması ve bu bölgede turizmin canlandırılması için restore edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman Müzesi Müdürlüğü arkeoloğu Mustafa Çelik, Osmanlı kaynaklarında 19'uncu yüzyılda burada 21 han, 23 medrese, 13 cami, 2 kilise ve bu kiliselere bağlı 2 okulun varlığından bahsedildiğini kaydederek, “3 cami minaresi, bir cami tamamıyla ve 2 de hamam günümüze ulaşmış. Yine Besni Kalesi dediğimiz kalenin kalıntıları günümüze ulaşmış. Bu yapılardan, mevcut yapılardan Kurşunlu Camii 2005 yılında restore edildi ve tamamen ayağa kaldırıldı. İleriki zamanlarda geriye kalan minarelerin restorasyonu ve Bekirbey Hamamı, Meydan Hamamı dediğimiz alanların da restorasyonlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” dedi.