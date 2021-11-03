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Eski HDP milletvekili gözaltına alındı

Eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alındı.


Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25. ve 26. dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alındı. Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Adıyaman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 24 saat boyunca avukatla görüşme kısıtlılığı ve dosyada gizlilik kararı verildi.

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