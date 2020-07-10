Eski polis özel harekat binası bahçesinde korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yan tarafında bulunan eski polis özel harekat binası bahçesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kurumuş otların alev aldığı bahçede bulunan ağaçlara alevlerin sıçradığını gören vatandaşlar ile hastane görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın esnasında olay yerine gelen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ise yangın ile alakalı bilgiler aldı. Öte yandan kullanılmayan eski polis özel harekat binası bahçesinin madde bağımlılarının meskeni hale geldiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.