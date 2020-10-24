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Eskrim turnuvası başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde U12 kılıç açık eskrim turnuvası başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde U12 kılıç açık eskrim turnuvası başladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından U12 Kılıç Açık Turnuvası Gölbaşı ilçesinde başladı.


İki gün sürecek turnuvaya Adıyaman 7, Ankara 2, Bolu 5, Malatya 2, Van 2 olmak üzere 5 ilden toplam 18 sporcu katılıyor.


U12 Kız Kılıç müsabakalarında Ankara Başkent Eskrim Spor Kulübü sporcusu Zeynep Aytekin birinci, Adıyaman Gölbaşı Düzbağ Spor Kulübü Ece Solak ikinci olurken, üçüncü ise Malatya'dan ferdi olarak katılan Elif Naz Aktaş ve Gölbaşı Düzbağ Spor Kulübü Fatma Güleryüz oldu.


Müsabakalar 25 Ekim Pazar günü erkekler kılıç branşında 6 ilden toplam 23 sporcu ile müsabakaların sonuçlanacağı öğrenildi.

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