Esnaf denetimleri sürüyor

Son olarak Sağlık İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğünde görevli personelle, çeşitli esnaf gruplarında korona virüs kuralları ve fiyat denetimi yapan ekipler, gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan işyerlerini uyardı. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren ve daha önce uyarılan ancak kurallara uymamaya devam eden iş yerlerine cezai işlem uygulandığını söyleyen yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirtti.