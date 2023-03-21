Esnaf konteyner çarşıda satışa başladı

Adıyaman'da iş yerleri yıkılan ve hasar gören esnaf için kurulan konteyner çarşıda alışveriş başladı.

Adıyaman'da Vali Gökmen Çiçek koordinatörlüğünde kentin çeşitli noktalarında konteyner ve prefabrik çarşılar kuruluyor. Hazır olan çarşıdaki işyerleri için kuralar çekildi. İş yerleri ağır hasar alan veya yıkılan esnaf arasında çekilen kuralarda adı çıkanlar dükkanlara yerleşti. Konteyner çarşıda berberinden kuruyemişçisine, çay ocağından şarküteriye kadar birçok sektörde esnaf hizmet veriyor.

Koordinatör olan Çıldır Kaymakamı Muhammed Enes İpek, “Yaklaşık olarak bir haftada iki çarşı tamamladık. Toplam 68 dükkan kapasiteli. Şu an içerisinde bulunduğumuz çarşı Kayseri Çarşısı olarak adlandırılıyor. Eski Şire Pazarı içerisine kurduk. Bir hafta önce çalışmalara başladık. 33 konteyner ve 5 prefabrik dükkanımızda esnafımız ticari hayata atıldı. Umuyoruz ki en kısa zamanda Adıyaman halkı normalleşme sürecini sağlanacak. Bu adımlardan birisi bu dükkanlardır. Bakkalıyla, berberiyle, zücaciyesiyle içinde tatlıcısı, toptancısı tüm esnafımızın hizmetine açtık. En çok da bizi mutlu eden şey esnafımızın bir an önce buralara gelip yüzlerinin gülmesi, hayatın canlanması oldu. Gelecek süreçlerde Valimiz Gökmen Çiçek'in planlamasıyla 480 civarında, ilerleyen etaplarda belki bin civarına kadar esnafımıızn konteyner kentlerimizin sayısını arttırmayı düşünüyoruz” dedi.

Esnaf ise kurulan konteyner kentlerde iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, devlet yetkililerine teşekkür etti.