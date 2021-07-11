Esnaf ‘yerinde aşı' hizmetini sevdi

Adıyaman'da başlatılan seferberlik ile işyerlerinde aşılanan esnaf verilen bu hizmetten oldukça memnun kaldı.

Adıyaman'da oluşturulan 38 adet mobil aşı ekibi, esnafından köydeki vatandaşına kadar kapı kapı dolaşarak aşı çalışması yapıyor. Aşı ikna ekipleri esnafa yaptıkları ziyaretlerde önemli bir başarıya da imza attı. Yürütülen ikna çalışmaları ve hemen ardından yapılan yerinde aşı hizmetine rağbet gösteren kent esnafının büyük bir bölümü aşılanıyor. Oluşturulan aşı ekipleri korona virüs (Covid-19) pandemisinden kurtulmak için aşının büyük önem taşıdığını esnafa anlatarak, aşı olmayı düşünmeyenleri ikna etti.

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz de aşı ikna ekipleriyle birlikte saha çalışmalarına katıldı. Esnaf ile konuşan Erdoğan Öz, “Esnaflarımız bizi bekliyormuş” diyerek yerinde aşı çalışmasının hedeflenen aşı oranına ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Erdoğan Öz, “Adıyaman'da biz aşı seferberliği başlattık. Merkez, ilçeler, köyler, en ücra köşelerde mobil ekiplerimiz gidip aşı yapıyor. Esnafımız aşıya büyük ilgi gösterdi. Aslında esnafımız bizim gelmemizi bekliyorlarmış. Biz bugün kendilerini ziyaret ettik. Çok ciddi anlamda bir rağbet var. Şu an için birçok kişiyi farklı yerlerde farklı caddelerde, farklı sokaklarda, farklı köylerde her yerde aşı ekiplerimiz aşılıyor” diye konuştu.

Esnaf ise, aşı hizmetinin ayaklarına kadar gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, yetkililere teşekkürlerini iletti.

Aşı ekibinde yer alan Dr. Seçil Karabatak, esnafın ayağına kadar giderek aşı yapmalarının esnafı çok mutlu ettiğini belirterek, işlerini aksatmadan sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Karabatak, aşı olan kişileri gören diğer esnafın da aşıya karşı olan önyargılarını kırdıklarını belirterek, aşılamadan çok aşı konusunda ikna etmenin önemli olduğuna dikkat çekti.