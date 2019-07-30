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Esnaflar arasında kavga

Adıyaman’da, iki esnaf arasında yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da, iki esnaf arasında yaşanan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kavga sonlandırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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