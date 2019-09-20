Esnaflar Başkan Turanlı ile biraya geldi

Adıyaman'ın Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan ve ilçede faaliyet gösteren çok sayıda esnaf, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda düzenlenen istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Tahsin Çatan, yerel esnafın desteklenmesi gerektiğini belirterek Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak her zaman esnafı önemsediğini ve sorunların çözüme kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Başkan Çatan, “Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak esnaflarımızı her zaman önemsiyoruz ve sorunlarının çözüme kavuşması için elimizden gelen desteği vermeye gayret edeceğiz.

Tamamı dış sermaye olan bünyelerinde 74 ürün satan zincir marketlerinin durumunu konuşmak için toplanmış bulunmaktayız. Bu marketlerin İlçemiz ekonomisine hiçbir faydası olmadığı gibi trafik sıkıntısı da oluşturmaktadır. Memleketimizde olan parayı, dışarıya götürüp ilçemize hiçbir faydaları olmamaktadır. Biz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu ulusal zincir marketlerin memleketimize zarar verdiğini düşünerek çalışmalarını istemiyoruz. Bunların yerine ilçemizde faaliyet gösteren yerel esnafın desteklenmesi gerekiyor.

Ayrıca, bunlar rastgele, istediği yerde açılmakta. Bu da mahalle arasında çalışmakta olan küçük çaplı esnafımıza zarar vermektedir. Zincir marketleri gözünü paramıza dikmişler bizleri seviyorlarsa ben burada para kazanıyorum ben ilçenizde 500 kişilik bir fabrika açıyorum diyebilirler mi?

İlçe ekonomisine katkı sunan herkesin alkışlanması gerektiğine dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, “Ben bu yoğun iş temposuna girmeden önce kendi mahalle bakkalımdan alışveriş yapıyordum ve bundan da zevk alıyordum. Çünkü o mahalle bakkalı bir aile geçindiriyordu ve sırtını o mahallenin sakinlerine dayamıştı. Göreve geldikten sonra bu zincir marketler ile ilgili bir araştırma yapmak istedim. Geçmişte benden önce ki dönemde bazı iş yerine açılmak istenen bir zincir mağazaya kısıtlamalar getirildi. Hatta ruhsatın iptaline gidildi. Yeni ruhsat verilmeyeceği kararı alınmıştı. Bu işyeri sahibi bu durumu yargıya taşıdı. Mahkeme belediyenin aleyhine karar verdi. Dolayısıyla ticaret hukukunda gerekli şartları işyeri yerine getiriyorsa belediyenin o noktada ruhsatlandırmama gibi bir lüksü yoktur. Bu konuyu epey araştırdım. Mesele dışarıdan gelen bir işletmecinin ticaretine engel olmak değildir. Sayın Başkanımın dediği gibi buraya katkı sağlamak lazım. Biz gerek dışarıdan gerekse yerli işletmeci olur, adı ne olursa olsun biz onu alkışlarız ama ekmeğini bile dışarıdan alıyorsa bu ilçemizdeki para sirkülasyonuna sıkıntı getirir. Bu konuyu hem belediye meclis üyelerimizle hem de hukukçularımızla istişare edeceğiz. Ama her şeye rağmen Kahta halkımızın ve ilçede faaliyet gösteren tüm esnaflarımızın yandayım. Hukuka aykırı hiçbir ulusal firmanın ruhsatını vermeyeceğim. Tabi yargı ne karar verirse mahkeme kararına saygı göstermek zorundayız. Tavsiyelerinizi dinlemek istiyorum. Sizler ticaretin içinde olan kişiler olarak önerileriniz nelerse ben onları almak istiyorum” diye konuştu.