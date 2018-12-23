Etrafı kontrol edip tavuk ve horozları çaldılar

Adıyaman'da, bir evin bahçesine gece saatlerinde giren iki şahıs bahçede bulunan tavukları çaldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2184 Sokak içerisinde ikamet eden Ali A.'ya ait ikametin yanına gelen kimliği belirsiz iki şahıs, bahçede bulunan tavukları ve horozları gözüne kestirdi. Bir süre çevrede incelemelerde bulunan şahıslar, daha sonra bahçeye girerek buradaki kümesler içerisindeki 8 tavuk ile horozu alarak kaçtı. Yaşanılan olay ikametin güvenlik kameralarına yansırken, durumu fark eden ikamet sahibi polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarına el koyan polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Tavuklarını çok sevdiğini vurgulayan Ali A.'nın eşi Güler A., tavukları çalan şahısların bir an önce yakalanmasını ve gereken en ağır cezanın verilmesini istedi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.