Ev değil adeta cephanelik

Operasyonun yapıldığı ev cephaneliği aratmadı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez Karapınar Mahallesi'nde E.Ş'ye ait ikamette çok sayıda silah olduğu ve bu silahları satmak amacıyla müşteri arayışında bulunduğu bilgisiyle ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ev içerisinde 1 adet uzun namlu tüfek, 1 adet kısa namlu tüfek, 2 adet pala, 1 adet oluklu bıçak, 52 adet kaleşnikof mermisi, 137 adet tabanca mermisi, 24 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet tabanca kılıfı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konulurken konuyla alakalı olarak ev sahibi E.Ş., gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ş., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.