Ev kadınları köy okulu öğrencilerine yardım etmeye devam ediyor

Adıyaman'da bir araya gelen ev kadınları kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemeleri ve evlerinde yaptıkları pasta ile kekleri köy okulu öğrencilerine götürmeye devam ediyor.

Adıyaman'da tamamı gönüllü 5 ev kadını, yardıma ihtiyacı olan köy okulu öğrencilerinin mutluluklarına mutluluk katıyor. Yaklaşık 6 yıldan bu yana kendi imkanları ile aldıkları ayakkabı, elbise, kırtasiye malzemelerinin yanı sıra evlerinde pasta, kek ve poğaçalar yapan, Zeynep Kaya, Aysel Konuk, Züleyha Çelik, Ayla Arpacı ve Nilüfer Akın, bu hediyeleri Samsat İlçe Örentaş Şehit Yusuf Atal İlk ve Ortaokulu öğrencilerine dağıttı. 6 yılda toplam 30 köy okulunun öğrencileri ile bir araya gelen kadınlar son olarak Samsat İlçe Örentaş Şehit Yusuf Atal İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere evde yaptıkları yiyecekleri ikram eden kadınlar daha sonra kırtasiye malzemesi, ayakkabı ve kışlık giyecek dağıttı. Yardımlar karşısında son derece mutlu olan öğrenciler teşekkür etti.

Çocukları mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Zeynep Kaya, 6 yıldır gönüllü olarak 30 köy okulunu gezdiklerini söyledi.