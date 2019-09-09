Ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen ev yangınında dumandan zehirlenen 3 kişi hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5009 Nolu Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında ikamet eden Ziya Üçer'e ait ikamette bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yaşanılan olayı fark eden ikamet sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken yaşanan olayda dumandan etkilenen 3 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.