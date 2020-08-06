İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde bakım alan kişilere kuaförlük hizmeti

Adıyaman’da evde bakım hizmeti alan kişilere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kuaförlük hizmeti veriliyor.

Adıyaman'da evde bakım hizmeti alan kişilere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kuaförlük hizmeti veriliyor.


Adıyaman'da evde bakım hizmetinden faydalanan 7 binin üzerindeki kişilerden ihtiyacı olanlara evde kuaförlük hizmeti veriliyor.


Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızdan öz bakım ve kişisel bakımlarını yerine getiremeyen kişilere bu hizmeti veriyoruz. Kişisel bakımın bir parçası olan saç kesimi ve sakal tıraşı konusunda vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek için belirli dönemlerde onları kontrollü sosyal hayat kuralları olan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ziyaret ediyor ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.