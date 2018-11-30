Evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kutluca köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kutluca Köyünde Harun Yıldırım'a ait evde sobadan sıçrayan ateş nedeniyle halı ve perdeler yanmaya başladı. Ev sahibinin durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.