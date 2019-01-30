İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde çıkan yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Lisesi yakınlarında bulunan 2 katli bir evin 2'nci katında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.


Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.