Evde çıkan yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Lisesi yakınlarında bulunan 2 katli bir evin 2'nci katında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.