Evde diş sağlığı hizmeti veriliyor

Adıyaman'ın Kahta İlçe Devlet Hastanesinde evde sağlık hizmeti alan hastalar için ağız ve diş sağlığı uygulaması da başlattı.

Kahta Devlet Hastanesi, evde sağlık hizmeti alan hastalar için başlattığı ağız ve diş sağlığı uygulaması kapsamında, hastaneye gidemeyecek durumda olanlara evlerinde hizmet vermeye başladı.

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak sağlık kuruluşlarına ulaşmakta zorluk çeken kişilerin yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla bu uygulamayı başlattıklarını belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, "Özellikle evden çıkamayan, yatalak veya bazı hastalıklardan dolayı hareket kabiliyetleri sınırlı olan yaşlı ve engellilerimize, oral muayene, diş ve diş eti enfeksiyonları için medikasyon, basit diş çekimleri, daha önceden yapılan protezlerin kontrol ve tedavileri, flor uygulaması gibi hizmetlerin yanı sıra, hasta ve hasta yakınlarına ağız hijyeni ile ilgili eğitimler verilmeye başlandı. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen hastalarımızın 444 3 833 numaralı telefonu araması halinde hizmet kriterine uygunluğu değerlendirildikten sonra ağız ve diş sağlığı hizmetinden yararlanabileceklerdir” diye konuştu.