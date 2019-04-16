Evde eğitim hizmetleri denetlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Özer ailesinin ikiz çocukları 15 yaşındaki Eda ve Seda Özer, hastalıkları nedeniyle okula gidemeyince eğitimlerini evde sürdürüyor.

Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, evde eğitim hizmeti gören ikiz kardeşleri ziyaret ederek öğrencilerin sorunlarını dinledi. Hastalıkları nedeniyle okula gidemeyen ikiz kardeşler yaklaşık 2 yıl boyunca evde eğitim hizmetinden faydalanarak eğitimlerini sürdürüyor. Öğretmenlerin ev ev gezerek eğitim verdiğini belirten ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, "Öğretmen arkadaşlarımızın ev ev gezerek eğitim verdiği uygulama, öğrencilerimizin okula erişimlerini kolaylaştırmak amacını taşıyor. En az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması halinde olumsuz sonuçlar doğuracağını sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerimize evde eğitim hizmeti veriliyor. Evde eğitim alması gereken çocukların aileleri, aldıkları sağlık raporuyla Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine (RAM) başvurduktan sonra, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, yapılan bu başvuruları değerlendirerek karara bağlıyor. Şuan ilçemizde 18 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden faydalanarak eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim hizmetinden faydalanan değerli öğrencilerimize başarılar, ailelerine kolaylıklar diler ve bu hizmeti sunan fedakar öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.