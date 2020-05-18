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Eve giren yılan banyoda yakalandı

Adıyaman’da bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından banyoda yakalandı.

Adıyaman'da bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından banyoda yakalandı.


Olay, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Çimen küme evlerinde gerçekleşti. Gamze Demir'e ait eve giren yaklaşık yarım metrelik yılan, ev sakinleri tarafından görüldü.


İtfaiye ekiplerine bilgi verildi. Eve gelen itfaiye ekipleri yılanı banyoda yakaladı. Yakalanan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından özel kutuya konularak doğaya salındı.

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