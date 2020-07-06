Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Adıyaman'da, bir ikamet içerisinde görülen yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde bulunan bir ikamette, ev sakinleri tarafından yılan görüldü. Paniğe kapılan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanı özel aparat ile yakaladı. Kafese konulan yılan daha sonra merkeze uzak kırsal bölgede doğaya bırakıldı.