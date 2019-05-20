İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Adıyaman’da bir eve giren yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Adıyaman'da bir eve giren yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi 2870 Sokak'taki bir evde yılan olduğuna dair ihbar alan itfaiye ekipleri kısa sürede belirtilen bölgeye gitti. İtfaiye ekipleri yılan tutma aparatları ile yaptıkları aramalar sonucunda yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak bir çuvala koydu. Kontrollü şekilde taşınan yılan, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. Torbadan dışarıya çıkan yılan yeşilliğin arasına girerek gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.