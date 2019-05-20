Eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Adıyaman'da bir eve giren yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi 2870 Sokak'taki bir evde yılan olduğuna dair ihbar alan itfaiye ekipleri kısa sürede belirtilen bölgeye gitti. İtfaiye ekipleri yılan tutma aparatları ile yaptıkları aramalar sonucunda yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı yakalayarak bir çuvala koydu. Kontrollü şekilde taşınan yılan, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. Torbadan dışarıya çıkan yılan yeşilliğin arasına girerek gözden kayboldu.