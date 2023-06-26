Evin bahçesine giren yılan yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evin bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Gazi caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesine yılan girdi. Yılanı fark eden mahalle sakinleri Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından özel aparatla yakalanan yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.