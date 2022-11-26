Evin iç sıvası yağışa dayanamadı

Adıyaman'da betonarme tek katlı evin tavanındaki iç sıva yağışa dayanamayarak döküldü.

Olay, Malazgirt Mahallesi 2307 Nolu Sokak bulunan 21 numaralı tek katlı evde meydana geldi. Yabancı uyruklu Hamdo Cuma isimli vatandaş ve ailesinin yaşadığı evin damı yağmur yağışı ile birlikte akmaya başladı. Birkaç günden beri etkili olan yağışlara dayanamayan evin oturma odasının tavanındaki iç sıva büyük bir gürültüyle döküldü.

Odada bulunan aile fertleri son anda kendilerini dışarı attı. Tavanın neredeyse tamının sıvası döküldü. Yaşanan olayın ardından itfaiye ve AFAD ekipleri evde incelemede bulundu.